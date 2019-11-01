蔡英文台南市競選總部1日開箱，主打「寵物友善，台南共好」空間。（程炳璋攝）

蔡英文總統的台南市競選總部1日對外開放，競選團隊以「寵物友善，台南共好」打造成親子、寵物同聚的空間，希望這次總統大選，台南市能夠拿下全台最高得票率（7成）。

蔡英文台南競選總部選在台南市議員邱莉莉北區競選總部地址開張，正式開幕雖訂在12月14日，1日已對外啟用，團隊迫不及待宣布「小英競選總部開箱了」。

台南市長黃偉哲擔任台南市「小英競總」主委，要打造全台灣最友善、最有質感的競選總部。他將自己認養的2隻流浪貓、1隻流浪狗帶入競選總部內，打造成寵物友善空間，未來將舉辦「狗聚」、「貓聚」。

館內會播放黃偉哲幽默介紹競選總部的影片，未來每晚持續舉辦鄉親聯誼會，假日舉辦親子活動，民眾走入館內，可體驗太陽能板的手機充電服務，啜飲咖啡兼瀏覽台南旅遊地圖。

小英競選總部執行總幹事蔡麗青表示，台南市在2016年總統大選，為蔡英文開出67％的全台最高得票率，這次希望拿下7成得票率，再奪全台第一得票率頭銜。

(中時 )