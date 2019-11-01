桃園機場捷運為提升運量，自通車以來即推出各項多元優惠方案，去年6月推出120天定期票5折優惠，同年10月起實施全線優惠10元政策，在多重優惠方案下，機捷全線運量、通勤旅客數均顯著提升，今年1至9月平均日運量相較去年同期，大幅成長20.3％，通勤族運量更成長33％。

市長鄭文燦在1日議會接受備詢時強調，降價會讓客運收入略微下降，年度盈餘減少，這是政策推出時早就預期的，但政策一推出至今效果非常好，運量成長了20.3％，讓機場捷運平均日運量最高來到8萬人次，比當初預期還要好。鄭文燦表示，桃捷只要在不虧損的前提之下，都可以推動各種運量提升方案。

桃捷公司為提高機場捷運使用率，自去年6月起推出120天定期票5折優惠方案，同年10月再推出全線優惠10元方案，這兩項優惠措施效果顯著，今年1至9月平均日運量成長至7萬4千人次，相較於去年同期6萬2千人次，成長20.3％；其中通勤族平均日運量成長33％，整體客運收入相較去年同期成長2.4％。

為推升運量的持續成長，桃捷公司除了增加公共運輸系統的使用率，也將增加商業空間、廣告租賃等附屬事業的營收。桃捷公司強調，票價合理優惠，運量持續提升，財務平衡穩健，機場捷運才能維持永續營運。

(中時 )