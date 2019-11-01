唐氏症基金會組成棒球應援團及啦啦隊，與中華隊球星們，賽前一起呼喊應援口號，當天邀球迷一同到場為中華隊加油打氣。（張妍溱攝）

世界12強棒球錦標賽、中日大戰7日晚間在台中洲際棒球場展開，1日唐氏症基金會組成棒球應援團及啦啦隊，與中華隊球星林英傑、鄭達鴻及亞錦賽國手陳敏賜，賽前一起呼喊應援口號，當天邀球迷一同到場為中華隊加油打氣。

「中華隊加油！」力拚世棒12強奪冠，唐寶寶組團加油吶喊，讓中華隊球星林英傑信心大增，他呼籲，唐氏症兒童需要大家多一點關心與照顧，若有機會他也願意教導唐寶寶們練習基本傳接球，打擊姿勢及動作等，同時號召熱情球迷，當天踴躍進場為中華隊加油。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，感謝主辦單位讓唐氏症基金會的學員們，當天免費進場觀看球賽，感受現場賽事的熱鬧氣氛，營造唐氏症兒童家庭間情感交流，並呼籲社會大眾注入愛心，為特殊兒童提供更友善的環境。

洲際運動行銷公司表示，世界12強棒球錦標賽如火如荼展開，11月7日將舉行「中日大戰」，目前球場門票已售罄，沒買到門票的球迷別失望，好運來洲際宴展中心3樓即日起開放預訂2500個館內座位，當天以大型電視牆，即時直播中華隊出戰日本賽事，一起加油吶喊。

(中時 )