太陽花學運聲請國家賠償勝訴，中華民國退休警察總會長耿繼文今日在臉書公開發文表示，法院判警察需賠償受傷群眾，蔡英文等太陽花群眾卻不必賠受傷的警察，此因果倒置本末不分的判決，警察不服！有是非的國人不服！他號召全國警察「大家起來發動抗議，維護我們的尊嚴，否則正義不張國家敗壞，警察永遠被人看不起，抬不起頭來！」

5年前「太陽花」學運。（本報系資料照）

5年前「太陽花」學運學生翻牆爬進行政院。（本報系資料照）

耿繼文11月1日在臉書PO文《全國警察抗議動員令！》，他表示五年前太陽花群眾霸佔並破壞行政院設施，行政院珍貴的檜木大門被折裂拆除，辦公室桌櫃電腦文件散落滿地，現場一片狼籍，蔡英文、蘇貞昌、顧立雄……等七十餘民代律師與大批太陽花群眾佔據行政院，並由蔡英文蘇貞昌等領頭阻卻警察、羞辱警察並攻擊警察（這些錄影全在），警察受傷甚至盾牌警棍等裝備被失控群眾圍攻奪走……，群眾囂張猶如沒有法律的國家，警察受傷200餘人，裝備被奪……。

他認為，今法院政治取向，未就事論事審理，判決執法警察需賠償受傷群眾，而蔡英文太陽花等違法群眾卻不必賠償受傷警察，此案是非不分，狠狠的扭曲踐踏警察，在法律天秤上，執法顯然不如違法，此判決警察大大不服！有是非的國人也不服！他號召全國警察不論是在職或退休，在11月12日星期二國父誕辰紀念日，一起來發動抗議。

(中時電子報)