離廈門非常近的金門因地緣與生活連結關係，每年皆熱情參與廈門文博會的金門縣。（王雅芬攝影)

代表主賓市寧波精神的文創小物之一。（王雅芬攝影）

亞洲大學一如歷屆，持續參加廈門文博會，將學生作品推介出去。（王雅芬攝影)

首次參展的長榮大學於現場展示小部分大四學生的琉璃作品。（王雅芬攝）

好創意也是好生意，十二屆「海峽兩岸文博會」11月1日至4日在廈門國際會展中心舉辦，同步以「省市名企、工藝藝術、創意設計、文創旅遊、數位影視」5大主題，12個展區分別呈現。其中台灣企業展位數約898個，主委會除了規劃8個台灣文創主題館，並首次設立超過6500平方米的台灣精品展區，兩岸高校專區，台灣文創購物節，廣邀各類台灣特色展商，以務實方法推動兩岸文化經濟交流。

最特別的是今年文博會首次設立兩岸主賓市，特邀台中與寧波於展覽入口的極佳位置聯動亮相，展示主賓城市特色資源、重點產業成就及優秀文化特色，共創兩岸文旅與經濟效能。11／1日上午，台中館、寧波館舉行開館儀式後並舉辦2019兩岸主賓市對接交流會，兩市相關代表就雙方城市的產業合作交換意見。

寧波館以「書香寧波、創意寧波、音樂寧波、影視寧波」四大主題打造「文化寧波2020」，老字號新華書店、象山影視城等知名企業皆於寧波館亮相。臺中市則以「品臺中 PIN TAICHUNG」作為臺灣主賓市城市形象館的主題，結合「2020台灣燈會在臺中」、「臺中形象」、「臺中文創品牌」三大主軸，由國際知名設計師周育潤及朝陽科技大學工業設計系主任蕭明瑜聯合策展。參展大15家優秀臺中業者包括谷同金、宜利紗、福器、只有蕨、樂樂木、味榮、渥得國際設計有限公司、感恩銅器、沙華克之拯救海洋、木匠兄妹木工房、小林煎餅、阿蕉、茶境天使、鐵山漆坊及大振豐陽傘有限公司，提供77件精彩展品驚艷全場。台中市文化局曾能汀副局長表示：「希望透過博覽會或交易平台的方式能夠把作品推介出去，並十二個字「重文創、搭平台、接地氣、文化財」希望業者都能有所收穫，因為文化真的是門好生意」。

首次參展文博會的臺中也藉此機會預告2020台灣燈會在台中，透過漫遊的山、海、屯、城四大區塊的重要地標地景、人文以視覺剪影方式，將會場形塑出創意生活城的氛圍，兼容並蓄的邀大家一起從中出發，來台中一遊，體驗既時尚又樂活的風采。

廈門文博會雖然對台特色鮮明，3500多個展攤中仍有許多一帶一路國特色風情商品參展，文旅、文創業者從中或可發現商機，不論飄台味的台灣文創市集、富有異國風情的「一帶一路」手工藝廣場，多元的大陸各省市吉台灣特色伴手禮以及文創旅遊商品齊聚，到廈門文博即可聯通兩岸、走向世界！

(中時 )