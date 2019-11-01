昨（31日）為一年一度的萬聖節，自上周，已有不少民眾紛紛開始響應萬聖節的到來。「變裝」可說是萬聖節的重頭戲，一名網美正妹在當天玩嗨了，直接打扮成「潘金蓮」。她披著一頭金髮，穿著的上衣胸前大挖空，大方地露出潔白巨乳，照片一PO上網，上萬粉絲暴動，只能望乳興嘆。

她其實是一位網紅「謝夏天」，平時就以穿衣風格大膽為長，31日她打扮成「潘金蓮」，圖片看了讓人直噴鼻血，堪稱「超限制級」畫面。（摘自謝夏天IG）

每年10月31日萬聖節到來，就是許多民眾絞盡腦汁，發揮創意的時刻，為了要與眾不同，裝扮更要有特色。果不其然，就有位正妹PO出當天的萬聖節裝扮，在網路上造成轟動。她其實是一位網紅，叫做「謝夏天」，平時就以穿衣風格大膽為長，31日她在個人IG上貼出萬聖節變裝的照片，透露當天打扮成「潘金蓮」，圖片看了讓人直噴鼻血，堪稱「超限制級」畫面。

她PO文內容寫著「潘金蓮約了吸血鬼跟仙子來吃火鍋」，表示和另一位扮成吸血鬼的正妹朋友去吃火鍋，但在網友眼中並不存在火鍋，也不存在她朋友，只有那對呼之欲出、兇猛無比的巨型肉彈。

在網友眼中並不存在火鍋，也不存在她朋友，只有那對呼之欲出、兇猛無比的巨型肉彈。（摘自謝夏天IG）

謝夏天身穿中國風的旗袍裝扮，胸前設計卻不得了，直接「大挖空」，讓家中長輩光明正大地和大家見面，擁有傲人上圍的她輕意地擠出長長一條的事業線，還不忘給予當晚主角來個特寫，畫面實在太色情，引起網友們集體暴動。

謝夏天身穿中國風的旗袍裝扮，胸前設計卻不得了，直接「大挖空」，讓家中長輩光明正大地和大家見面，還不忘給予當晚主角來個特寫。（摘自謝夏天IG）

今（1）日，謝夏天本人似乎還沉浸在節慶的氛圍裡，繼續在個人IG上放送福利，張貼性感指數破表的個人照，圖中的她近乎全裸，手上僅拿著兩隻鬼手遮住重點部位，冰淇淋送好送滿。看到網友們的幸福感不言而與，感謝這位潘金蓮為大家的萬聖節劃下了玩美的句點。

今（1）日，謝夏天本人似乎還沉浸在節慶的氛圍裡，繼續在個人IG上放送福利，張貼性感指數破表的個人照。（摘自謝夏天IG）

(中時電子報)