精明的獼猴會從隔欄偷窺保育員的一舉一動。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

常去動物園都看不到動物的身影或動物都在睡覺嗎？在動物園內，每天都有固定餵食時間，這段時間動物最活絡，北市動物園歸納出熱門動物用餐時間給民眾參考，可把握這段黃金時間一睹動物用餐的風采。而動物園內的長頸鹿寶寶「麥照」，在保育員精心照料靠著人工哺育也順利長大，1歲4個月大的「麥照」也能跟著家人一起吃飯。

保育員指出，最受小朋友喜愛的國王企鵝分別在早上10點30和下午3點30用餐，工作人員會提著一大桶鮮魚進入活動場內，這段時間企鵝也會群體聚集等著吃大餐；在下午3點也可以到羊駝區看看可愛羊駝吃草的模樣，不過要小心不要太靠近羊駝，否則可能會被羊駝吐口水攻擊。

而台灣獼猴的餵食秀也很精采，聰明的猴子會在隔欄偷窺保育員的一舉一動，看到保育員提著食藍，會快速散開到用餐位置，等候拋投食物。保育員說，台灣獼猴很挑食，如果是愛吃的香蕉、吐司和水煮蛋，即使距離較遠也會跳起來接，但如果是蕃茄和大黃瓜，便會假裝漏接。

園方建議，較晚入園的遊客可以到兒童動物區參觀，每天下午2點，保育員會在動物廚房準備餐點，而餐點也都是經過營養師精心調配，能達到營養均衡；把握動物用餐時間參觀園區，可見到動物不同的風采，也能看到各種動物的習性。

(中時 )