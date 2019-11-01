演員巫建和以及劉冠廷演出國片《陽光普照》，分別入圍今年金馬獎最佳男主角、最佳男配角，兩人在片中飾演一對愛恨情仇糾葛的好友，日前受訪玩快問快答考驗，被問到「最好的藝人朋友」，巫第一時間竟回：「沒有。」回過神來才趕緊改口說：「劉冠廷啦！」反而劉毫不猶豫回答：「巫建和。」還忍不住生氣說：「他剛想這麼久，我這麼快就回答了，這樣對嗎？」

兩人私下還會到對方家裡互串門子，巫建和說：「他（劉冠廷）算是唯一會來我家的，我也騎腳踏車去過他家吃泡麵。」問他們會如何形容私底下的自己，巫建和直說很無聊，平時沒工作就愛宅在家裡當「煮夫」做菜；劉冠廷則說自己「很廢」，閒暇之餘最喜歡耍廢，意氣相投的兩人難怪一拍即合。不過，當問到誰比較帥，巫建和管不上兩人的情分，立毫不猶豫回答：「巫建和啊！」

巫建和片中飾演的「阿和」與劉冠廷飾演的菜頭，原是一對情如兄弟的好友，卻因一場意外讓兩人入獄，出獄後彼此間的關係逐漸掀起波瀾。談到角色間的複雜情感，劉冠廷剖析，菜頭對阿和的感情「一定是愛」，所以在看到阿和不願見面時，才有「真心換絕情」之感；巫建和則以阿和的角度說：「有時候那個愛太重了，相見不如不見。」

(中時 )