兩周的新北市議會總質詢1日告一段落，新北市議會國民黨團書記長周勝考最後總結時，詢問侯友宜到底會不會加入輔選韓國瑜行列；侯友宜說，他不會忘了自己的角色跟定位，該做的事他不會猶豫，兄弟情義他也不會忘，雖未把話講明，但外界揣測總預算報告後，侯可能投入輔選。

周勝考說，侯市長替韓市長輔選是大家所期盼的，希望侯友宜可以表明立場，不希望今天質詢完還有雜音出來，希望市長一起同心協力為國民黨做一些事情。

侯友宜先感謝所有議員這兩周的批評與指教，更回頭向議長蔣根煌深深一鞠躬，表達感謝之意。

侯友宜說，很多時候沒有議員支持，市政無法往前走，所有議員要求，他都會交代研考會列管，該親自到現場的要盡速安排。

侯友宜強調，他不會忘了自己的角色與定位，該做的事我不會猶豫，兄弟的情義他也不會忘。

會後記者詢問該做的事是什麼、角色是什麼，侯友宜說，他是市長，他也是爸爸，有很多角色他都會去做。

記者再問兄弟是誰，侯友宜說，四百萬市民都是他的兄弟，議員也是他兄弟，記者追問韓國瑜市長是不是兄弟？侯友宜回應「他是我的朋友」。

(中時 )