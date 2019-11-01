過溝國小學生林育丞以作品《「闖51區」尋找外星人特展》拿下國小高年級組冠軍。（張毓翎攝）

校長陳淑惠（左二）、指導老師謝碧花（右一）讓孩子走出教室，運用生活上媒材，發揮想像力。（張毓翎攝）

108學年度全國學生美術比賽嘉義縣初賽10月29日公布成績，嘉義縣過溝國小首次在平面設計類拿到雙料冠軍。（張毓翎攝）

嘉義縣過溝國小參加108學年度全國學生美術比賽縣內初賽日前傳捷報，學生林育丞、陳玉玲用廢棄家電零件、塑膠餐具等素材，製作出清新、生動的藝術品，榮獲國小組平面設計類雙料冠軍。學校推崇「戶外教育」模式，讓孩子透過走讀、探索、互動等歷程，培養他們創造力及獨特性，成就跨領域的創作能力。

校長陳淑惠說，校方首次在平面設計類拿到縣內雙料冠軍，最要感謝指導老師謝碧花願意突破傳統教學模式，跳脫以往「課本＋教室」的框架，讓孩子走出教室，天馬行空發揮想像力，在孩子創作之餘，她也適時地引導、給予建議，讓孩子不受拘束、發展自己的長才。

以作品《「闖51區」尋找外星人特展》拿下國小高年級組冠軍的林育丞說，之前在電視上看到外星人的報導，覺得很有趣，故想以外星人為主題帶入作品中，由於他爸爸在電器公司上班，家中有廢棄家電，因此就將廢棄的家電解體，利用廢棄家電零件，作出外星人的模樣。

另外，以作品《黑面琵鷺嬉遊趣》拿下國小中年級組冠軍的陳玉玲說，以前戶外教學時，老師帶他們去東石鰲鼓濕地觀賞黑面琵鷺，因而留下深刻印象，她運用爸爸的洗車泡棉，及平時吃點心後的塑膠湯匙、叉子等生活素材，呈現黑面琵鷺在濕地覓食的景象。

「要孩子成為一個有溫度的人！」謝碧花說，學校在其他課程中，也會帶孩子到校園角落、社區等地方體驗學習，讓孩子結合五感體驗，使學習更貼近生活，她認為，學習是從大自然觀察、真實體驗而來，進一步培養孩子主動關懷家庭及社區的人、事、物的心。

(中時 )