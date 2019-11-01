王若琳（Joanna）睽違5年再推出翻唱專輯《愛的呼喚》，首次挑戰在同一張專輯裡以中、粵、日三種語言演繹！專輯中不乏鄧麗君的歌，包括〈我只在乎你〉、〈漫步人生路〉等名曲，Joanna表示，語言是自己表達歌曲裡不同角色的方式，鄧麗君的日文歌會讓她聯想到委婉、淒美的女性，粵語則多了瀟灑和滄桑感。

《愛的呼喚》重新詮釋鄧麗君、美空雲雀、翁倩玉等前輩的經典作品，王若琳演繹歌曲中女性角色戲劇化的愛恨情緒，「當年的詞曲作者賦予歌曲裡女主角強烈而鮮明的個性與情緒，可能是沒有愛不能活、即使當小三也無法離開這段感情，或是止不住心中對愛情的幻想與渴望，很多歌詞到2019年現在來看依然是很前衛的，我對這些歌曲非常著迷」。

專輯名稱概念來自翁倩玉的歌曲〈愛的迷戀〉，這首歌的歌詞，描述一位無法抑制內心幻想、想要戀愛的熱情女人，時時刻刻感受到愛的呼喚；Joanna覺得非常符合專輯中渴望愛、呼喚愛的主題，因此決定將新專輯取名為《愛的呼喚》。

王若琳翻唱60至80年代經典情歌。（索尼音樂提供）

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