所有從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的學員，回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。（陳育賢攝）

由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞工職業訓練發展協會辦理的「108年度產業人才投資計畫─實用觀光日語初級班第01期」訓練班近日結業，學員們獲得日語、會話…等全方位技能培養以及觀光介紹等專業技能，創造在地就業機會。

新竹市勞工職業訓練發展協會理事長莊鑑川表示，所有從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的25位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為各職業創業者或從事人員。

此次開班的是「實用觀光日語初級班」，課程內容是指導日語50音介紹、日語濁音介紹、及單字、文型、例文、會話全方位技能培養，同時另有日本東京都交通及觀光景點介紹等專業知識授課，同學可快速融入日語學習環境，協會並鼓勵學員參加日語能力測驗獲取證照。

新竹市勞工職業訓練發展協會是於2018年9月17日通過TTQS門檻評核，該會核心訓練包括有勞動法、勞資調解、觀光休閒領隊、導遊、導覽、行程規畫、數位互聯網設計行銷、網拍實作、商品設計及攝影、手工藝技術、美容、勞工學苑課程、電腦文書處理、自辦訓練、委辦訓練等。

(中時 )