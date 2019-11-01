購買大型農機補助，即日起受理申請。（農糧署提供／廖志晃南投傳真）

農委會農糧署繼補助農民購買小型農機後，再投入8億元補助農友購買曳引機等大型農機，即日起受理申請至11月底截止，經審核通過後，就可以補助購買價格三分之一，其中，金額最高的硬質玉米收穫機補助213萬元。

農糧署主任祕書陳啟榮表示，農委會為紓解農業勞動力不足問題，今年初開辦小型農機補助，已有超過8萬3000多位農友提出申請，成效良好，小型農機補助受理已截止，請農友於11月底前盡速完成核銷，以利早日領到補助款。

而為紓解農業缺工，及汛期搶收之需，協助農友提高經營效率，並鼓勵汰換效率較低的老舊大型農機，符合新型節能、高效且更環保趨勢，再投入8億元補助經費，輔導農友、機耕協會會員購置曳引機及聯合收穫機等大型農機。

陳啟榮表示，凡屬有機、產銷履歷、台灣優良農產品等驗證、參與臺灣農產品生產追溯制度（QR code）、友善環境耕作登錄、農民健康保險被保險人、農委會輔導的青年農民、農業產銷班員、參與對地綠色環境給付計畫及機耕協會會員等，具備其中1項資格農友，自2019年11月1日起至同月30日止，可攜帶身分證及相關證明，向所在地農糧署轄區分署（辦事處）申請補助，經審核通過後就可以購買農機，並以購買價格三分之一申請補助。

農糧署提醒農友，大型農機購入成本高，閒置不用很可惜，農友可按實際經營需求，購置適用的農機，如果今年無法購得農機，可於以後年度依實際需求提出申請。

(中時 )