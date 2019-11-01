溪州國小被移走又種回來的5棵楓香樹如今奄奄一息，校方指樹身的噴漆是日前檢調單位前來調查時所噴上。（吳建輝攝）

溪州國小旁的農民路，原本鄉公所有意拓寬，但代表會卻不同意；被移植回來的5棵楓香樹奄奄一息，和同一側圍牆內的其他校樹形成強烈對比。（吳建輝攝）

溪州鄉公所證實溪州國小旁的農民路，原本確實有意拓寬，預算也已編列到位，最後卻因代表會未通過而作罷。（吳建輝攝）

彰化縣溪州國小校內5棵老楓香樹，被校友及家長發現無故消失1年多，直至今年8月新舊任校長交接前夕，才突然被種回來，卻因移植不當、瀕臨枯死，縣議員黃盛祿質疑涉及不法，凃淑媚和劉淑芳則建議將老樹視為綠色資產，由農業處制定老樹移植相關標準程序，通知各機關共同保護老樹。

這5棵楓香樹去年被移植到他處又種回來，當時校方說法是因旁邊道路要拓寬，圍牆需內縮改做人行道，因此暫時移植；教育處長陳逸玲指出，過程確實不符程序，已經做成特殊案例向各校廣為宣導，但因全案正由檢調調查中，不便說明細節、亦不做評論。

溪州鄉公所指出，溪州國小旁農民路確實有拓寬計畫，但因代表會未通過根本不會施工，該側圍牆旁還種有其他樹種，卻只移動這5棵楓香，對前校長說詞持保留態度；校方面對記者上門詢問，低調不願多做回應，強調全案屬前校長個人行為，會全力配合調查，且經林務局鑑價確定5棵樹並不值錢。

凃淑媚說，空汙問題嚴重，所有機關老樹相形更加珍貴，移植不慎就損失重大，縣府應通令各機關重視，並依專業謹慎移植以免無法存活。大會主席劉淑芳則做成結論，指許多樹種雖不值錢，但老樹得來不易仍需好好保護，要求農業處針對全縣老樹統一盤點、調查，讓各機關有所依循，避免不慎觸法。

(中時 )