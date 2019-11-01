曉明女中的學生在進行野炊，疑因卡式瓦斯罐爆炸，造成多名學生遭灼傷，為避免使用卡式爐發生意外，經濟部標準檢驗局台中分局1日提醒民眾，購買卡式爐與卡式瓦斯罐，應確認標有商品安全標章，使用前並應先詳閱安全注意事項及使用說明，留意瓦斯罐務必遠離熱源，確保使用安全

近來掀起露營風潮，卡式爐使用方便又便於攜帶，但忽略安全注意事項就容易發生危險，標準檢驗局台中分局指出，使用卡式爐應注意使用前應確認卡式爐與卡式瓦斯罐沒有銹蝕、變形等情形，操作旋鈕與按壓動作順暢，本體結構無鬆動現象。

此外，安裝卡式瓦斯罐時，應將瓦斯罐上面的「環扣缺口」朝上，與卡式爐上凸出的「導引片」對正後再接合，確認無瓦斯洩漏後，再點火烹煮。

標準檢驗局台中分局強調，使用場所要保持良好通風，以避免燃燒不完全發生一氧化碳中毒的意外；烹煮時不可使用超過爐架面積的過大鍋具、烤盤；不可將兩台卡式爐放的太靠 近，使用場所附近勿接近其他發熱電器或火源，避免輻射熱造成瓦斯罐壓力過大產生氣爆。

特別要注意的是，卡式瓦斯罐使用完畢，切不可將空罐擲入火源，不可再填充瓦斯使用，依使用年限汰換卡式爐，避免構件老化，影響使用安全。

若因湯汁溢出導致爐具熄火，造成瓦斯外洩，應先關閉卡式爐開關，再小心將門、窗開啟，使其自然通風，防止瓦斯聚集，嚴禁使用電氣

(中時 )