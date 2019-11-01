林周義／台北報導

長期配戴假牙的賴阿姨，認為假牙只需用牙膏清潔就好，這樣的錯誤情況，也發生在許多國人身上。中華牙醫學會進行的調查發現，假牙配戴者最常見的錯誤就是以牙膏、漱口水清洗假牙，呼籲民眾根據指引4步驟，正確照護假牙。

國健署2009年訪問調查顯示，我國65歲以上長者中，65％都有缺牙的困擾。其中，安裝固定式假牙者站34％，活動式假牙則佔33.7％，兩個都有裝的人則有10.4％。

台灣已邁入高齡社會，配戴活動式假牙者可能已超過120萬人，卻有近8成民眾不了解假牙保養的重要性。陽明大學醫學院院長、中華牙醫學會顧問許明倫表示，中華牙醫學會以1096人為樣本的調查發現，國人對假牙的照護方式普遍抱有錯誤觀念。

該調查發現，64.3％假牙佩戴者會用牙膏清假牙、60.6％假牙佩戴者認為漱口水可清潔假牙、50％假牙佩戴者認為不需使用專門清假牙的產品也沒關西、55.3％假牙佩戴者會直接在嘴裡刷假牙、54.1％假牙佩戴者認為假牙有問題再回診即可、36.5％假牙佩戴者會戴著假牙睡覺。這些全是錯誤的清潔觀念。

事實上，以牙膏清潔假牙將導致假牙被刮傷，以漱口水清潔假牙會影響假牙的材質，不使用專門產品清潔則無法殺菌，且配戴假牙者應取下假牙清潔、定期回診、避免戴著睡覺。

中華牙醫學會呼籲民眾，謹記假牙照護4步驟「清、泡、取、診」，每日清洗、每日浸泡、睡前取下假牙、定期回診，確保口腔健康。

(中時 )