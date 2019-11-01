六都會區公布10月「建物買賣移轉棟數」，其中，台中市交易量為4563棟，月增44.9％，年增12.8％，台中市10月份交易量創今年以來新高，也是六都中表現最佳的都會區。

永慶房屋表示，邁入房市旺季，自用、置產需求出籠，台中市10月交易量4563棟，其中以南屯區交易873件最多，較上月增加544件，推測可能是為精密機機園區內的勞工合宜住宅，正值交屋所致。

此外，交易量成長次高的為西屯區，較上月成長245件，豐原區及沙鹿區的交易量也分別成長191件及142件，10月大量交屋挹注台中市的交易量大幅成長。

永慶房屋分析，今年1至10月六大都會區買賣移轉棟數年增8.1％，六都會區皆較去年同期成長，台北市年增0.8％，新北市年增4.4％，桃園市年增12.0％，台中市年增10.0％，台南市年增10.0％，高雄市年增12.5％，

永慶房屋業管部經理謝志傑指出，六大都會區交易表現皆較去年熱絡，受中美貿易戰影響，台商回流及轉單效益逐漸發酵，消費者購買耐久財的信心指數突破51個月新高，在低利環境持續且房價持續盤整的格局下，想要於農曆年前交屋入住的買方逐漸出籠。

(中時 )