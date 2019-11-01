逢甲夜市為全台熱門的朝聖商圈，但位在西屯區逢甲大學正門旁的文華路段，為去逢甲商圈的必經道路，原寬僅約3至4公尺，不僅學生進出不便，也不利車輛通行，逢甲大學不只拆拆除圍牆，還釋出土地，與建設局攜手將文華路拓寬為12公尺，路面拓寬3倍逛街更好行，此外，電線電桿地下化將改善市容，打造更優質的觀光景點。

全台網路聲量最高的逢甲夜市，是台灣夜市創新體驗的指標，依逢甲大學年度調查，2018年的人潮量1091萬多人次，其中周一至周四晚間，每日約有2萬人左右，周五約有2萬多人，周六約6萬多人，周日則有4萬5000多人，文華路是進出逢甲商圈要道，許多師生都會經過，人潮眾多，但原道路僅3至4公尺，人擠人成常態。

建設局長陳大田指出，「西屯區12M-164號（文華路）計畫道路拓寬工程」由市府編列483萬5000元預算，施作道路長度約100公尺、寬度拓寬為12公尺，工程與逢甲大學攜手推動，市府協調台電將電箱地下化，逢甲大學配合移植校內樹木，溝通西側店面拆除，道路拓寬後更加活絡逢甲商圈。

在各方努力下終於文華路拓寬，市府感謝逢甲大學將圍牆拆除，讓文華路有更開放的空間，逢甲夜市土地寸土寸金，拓寬的重要推手之一是逢甲大學，提供土地使用同意書及校地作為工程臨時便道，文華路拓寬對地方發展、安全及交通便利發揮助益。

逢甲大學估計2018年人潮量加上逢甲大學師生消費，推估出整體商圈僅創造近85億的消費力，文華路拓寬紓解逢甲商圈龐大的觀光人潮，提升用路及消防安全，也展現大學的社會責任。

(中時 )