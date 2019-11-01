菲律賓自今年9月19日宣布該國發生小兒麻痺症疫情以來，迄今已累計3例確診個案，均為第二型疫苗衍生株小兒麻痺病毒(VDPV2)感染引發急性肢體麻痺，病患亦均未曾接種小兒麻痺疫苗。疾管署官員表示，世界衛生組織(WHO)已評估該國國內傳播風險為高，呼籲長期居留或計劃前往流行地區的民眾，均應確實完成預防接種，防範疫情自境外移入的風險。

疾管署官員指出，菲律賓自9月16日於南部民答那峨島南蘭佬省(Lanao Del Sur)確診3歲女童首例後，9月20日於北部拉古納省(Laguna)確診第二例、為5歲男童，近期10月24日於民答那峨島馬吉丹奧省(Maguindanao)確診4歲女童第三例，該例病毒株與首例相似。菲國已於10月針對5歲以下孩童進行疫苗接種，並將於11月下旬及明年1月展開後續疫苗接種活動。

疾管署官員表示， 依據WHO建議，菲律賓住民或於當地停留4周以上者，於離開菲律賓前4周至12個月內應追加接種1劑不活化小兒麻痺疫苗(IPV)。鑑於我國因旅遊、工作等因素與菲律賓交流頻繁，疾管署已請外交部、勞動部協助加強向菲律賓來台人士、移工等宣導WHO之疫苗接種建議；此外，也提醒計劃前往該國的民眾，可於出國前確認是否已完成小兒麻痺常規疫苗接種，未完成接種的幼兒應暫緩前往，以降低感染風險。

疾管署官員強調，目前國內接種時程為幼兒出生後2、4、6及18個月，各接種1劑五合一疫苗，滿5歲至小學入學前接種1劑DTaP-IPV疫苗。小兒麻痺症由小兒麻痺病毒感染引起，透過糞口途徑傳染，感染者在暴露病毒36小時後可在咽喉分泌物中檢測到病毒，72小時後糞便也開始帶有病毒，病毒在喉部約可存活1週，在糞便中約可存活3至6周或更久。90％以上感染者症狀不明顯或無症狀，少數會有發燒、頭痛、倦怠、噁心、嘔吐等輕微症狀，1至2％的人會出現無菌性腦膜炎，小於1％的人會出現麻痺症狀，可透過疫苗有效預防。

(中時 )