地價稅1日起開徵，今年預計開徵83億，台中市地方稅務局長沈政安表示，用指定行動支付APP繳納台中市地價稅，有機會獲AirPods、小米手環及500元超商商品卡，此外，前50名以行動支付繳稅者上網登錄資料，並捐贈8張雲端發票，可獲200元超商商品卡，鼓勵趕快繳稅獲得禮物好康A。

地方稅務局指出，1日起至12月2日透過「台灣行動支付」、「t wallet」、「ezPay簡單付」、中國信託「i繳費」APP、8大公股銀行網銀APP等行動支付繳稅APP，選擇「台灣行動支付／台灣Pay」繳納台中市地價稅，即可參加抽獎，獎項有「Airpods」 1名，「小米手環3」3名及「超商商品(禮物)卡」500元30名。

此外，稅務局也推出「早鳥禮」，只要使用行動支付繳稅APP繳納地價稅，前50名至「台中市政府服務e櫃檯 」登錄個人資料，並依指示捐贈8張消費金額5元以上未開獎雲端發票，募集發票將全數捐給公益團體，即可獲得200元超商商品禮物卡。

(中時 )