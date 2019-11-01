員林市長游振雄(中)也跟小朋友一同裝扮成發票小天使，模樣可愛吸引不少路人圍觀。(吳建輝攝)

據統計彰化老年人口比例15.65％，已超過台灣平均的14％，除人口老化嚴重，青年外移也是原因之一，華山基金會11日串聯全台發起「齊心助老募發票」活動，員林市長游振雄也站出來，與百歲人瑞及幼兒園的小朋友，走上街頭以實際行動響應活動，沿路呼喊「一人一票，投華山一票」，場面逗趣。

華山基金會本著關懷弱勢長輩，發起發起「111齊心助老募發票」公益活動，員林場由員林市長游振雄帶領著員林保進幼兒園及福瑞斯特幼兒園小朋友，裝扮成發票小天使，從員林公所出發往火車站方向前進，可愛的裝扮讓路人除了爭相拍照，也順手拿出口袋的發票一起響應。

華山基金會表示，受到政府提高發票中獎獎金及電子發票的影響，導致民眾捐贈發票的意願降低，相較去年同期就減少近130萬張發票，讓獎金銳減超過1千5百萬，估計影響1千名以上長輩服務所需經費。

華山基金會平均一年服務長輩次數近百萬次，不管是關懷訪視、家務服務、居家環境改善、身體照顧、餐食服務等等，所需經費可想而知，因此需要大家發揮愛心，順手捐發票，幫助更多需要幫助的長輩。

(中時 )