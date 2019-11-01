日月潭紅茶文化季將於11月16、17日，在日月潭國家風景區管理處向山遊客中心登場，除了品嘗在地紅茶，還有音樂和野餐饗宴；曾與日月潭紅茶締結姻緣的台中市太陽餅及其他糕餅業，也將共襄盛舉。

魚池鄉長劉啟帆、水土保持局南投分局長陳榮俊、台中市經濟發展局專門委員陳麗珠、日管處主任陳建仲等人，1日聯袂為日月潭紅茶文化季揭開序幕。

劉啟帆表示，魚池鄉是紅茶的故鄉，為了讓民眾了解優質紅茶產業及文化，因此舉辦紅茶文化季，野餐限量150組、每組4人，歡迎喜歡野餐和音樂的民眾參與。

陳榮俊表示，水保局推動農村再生，與日月潭風管處合作，推出的「跟著蝴蝶去旅行」，聯結魚池鄉日月潭、埔里鎮桃米社區及一新社區，還有仁愛鄉南豐村、國姓鄉南港村，形成農村旅遊路線，值得大家深度體驗。

陳麗珠說，台中市太陽餅遠近馳名，還有其他具有特色的糕餅，在紅茶文化季時，將有20攤業者齊聚向山，希望台中的糕餅和日月潭紅茶激盪出更大的火花。

(中時 )