2020台灣燈會將在台中盛大登場！台中市政府緊鑼密鼓籌辦，除硬體建設外，志工也是不可或缺的軟實力。市府人事處表示，配合社會局政策，人事處特別針對燈會志工安排通識培訓課程，歡迎年滿16歲且領有志願服務紀錄冊夥伴加入。

人事處長陳杉根表示，通識課程將介紹2020台灣燈會策展主軸與理念，讓志工夥伴了解並以正向、友善、親切的態度協助遊客，另外，課程中也將演練面對抱怨與不滿情緒的處理，提升臨場應變能力，相信志工夥伴們透過課程能展現服務熱忱，成為城市行銷重要推手。

2020台灣燈會即將登場，為迎接盛會，市府預計招募5000名志工協助燈會運作，許多團隊曾在花博期間積極參與，其中，環保局召募約600名環保志工維護燈區環境，已完成燈區環境巡檢維護訓練，正式組成「環境維護組」，燈會期間以垃圾不落地、資源回收、減碳生活等行動，留給賞燈的朋友們一個清潔、舒適的燈會印象。

2020台灣燈會主展區明年2月8日至23日將在后里花博園區登場，副展區則於今年12月21日至明年2月23日在文心森林公園點燈，號召民眾報名加入志工行列並參加課程。

(中時 )