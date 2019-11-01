吳倩、張雨劍被拍在大廳擁抱。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

27歲女星吳倩去年演出《如懿傳》「小燕子」田芸角一角走紅，今年她演出偶像劇《我只喜歡你》和29歲男主角張雨劍頻傳假戲真做。今(1日)媒體報導，目擊吳倩結束工作後到飯店大廳，當眾和張雨劍摟摟抱抱，兩人交纏熊抱，女方還很自然地將頭靠在張雨劍胸膛上，看似熱戀ING，但工作人員沒回應。

吳倩曾演出電視劇《少年神探狄仁傑》、《何以笙簫默》及電影《微微一笑很傾城》，她也曾擔任周興哲〈如果雨之後〉女主角，去年她在《如懿傳》中飾演慘忍殺害五阿哥永琪，又陷害如懿的配角田芸角。而張雨劍2011年在五月天演唱會電影《五月天追夢3DNA》演出單車快遞員，又演出《琅琊榜》靖王的屬下「列戰英」。

吳倩去年和張雨劍合拍電視劇《我只喜歡你》，該劇今年4月首播，先前兩人便被爆出私下挽手，還一同去替女方父母接機，今據《娛樂給我五》報導，某日直擊吳倩和張雨劍在飯店大廳親密擁抱，男方還伸手寵溺地摸了女方的頭，氣氛甜蜜，但《新浪娛樂》求證工作人員未得回應，網友則說：「嗑的cp要成真了嗎！祝福耶！」、「官宣前祝福一波吧」、「請你們倆趕緊結婚我同意」、「你們公開戀情一定會得到全網祝福的」。

(中時電子報)