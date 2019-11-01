台灣藍綠陣營的政治天王2日傾巢而出齊聚府城，國民黨總統參選人韓國瑜、前新北市長朱立倫與前副總統吳敦義參加洪秀柱競選總部成立造勢大會，民進黨現任蔡英文總統與前行政院長賴清德初選後首度同台輔選林俊憲，已傳出會有陳抗事件，台南市長黃偉哲呼籲藍綠支持者冷靜，警方嚴防再發生彈襲，提升數倍蒐證警力。

「只好先買光造勢場合附近的雞蛋了」這是危安警力1日無奈自嘲之詞，藍綠政治天王周末不約而同在府城對決，綠營率先傳出蔡英文將合體賴清德，兩人同台為台南第5選區現任立委林俊憲造勢。藍營除了馬英九外，韓國瑜、朱立倫與吳敦義全數到場支持洪秀柱，藍、綠陣營大有拼場互別苗頭之勢。

台灣藍綠政治明星2日齊聚府城，警方已掌握情資將有陳抗團體到場，黃偉哲呼籲藍綠民眾冷靜勿有過激行為，要求維安警力戒備，警方表明再重要地點已加強布署，提升蒐證警力，保護藍綠重要警衛對象。

(中時 )