一名法新社記者自現場報導，土耳其軍隊今天在敘利亞北部展開與俄羅斯軍隊的聯合巡邏行動，以配合土俄達成的協議，確保庫德族作戰人員撤出土敘邊界地區。

記者從土耳其一側的邊界報導，土俄聯合巡邏今天正午（格林威治時間9時）前後在敘利亞達巴西亞（Al-Darbasiyah）地區的一座村莊展開。政府官員邀請記者前來見證此事。

土耳其軍方消息人士透露，兩軍乘坐約12輛土俄軍車前往達巴西亞東方，巡邏一個數十公里的狹長地帶。

此外，土耳其國防部今天在推特宣布，土軍計畫在安卡拉和俄軍代表召開會議，商討「戰術和技術問題」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）10月22日在索契（Sochi）達成協議，限令庫德族戰鬥人員150個小時撤出敘利亞和土耳其邊界上的狹長地帶，期限已於10月29日傍晚屆臨。

(中央社)