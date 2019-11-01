韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，南北走透透，韓粉也以行動支持，跟著禿子一起走，期盼能夠翻轉臺灣新未來。造勢活動現場近百個攤商於現場販售，其中最吸睛的是「韓國瑜獨家簽名授權」的週邊商品，別出心裁又簡單俐落的設計在國旗海之間脫穎而出，強烈展現鋼鐵韓粉的氣勢與力量，。

除了跟著傾聽之旅快閃販售外，商品於「韓鋪www.hanshop.com.tw」線上皆可購買，號召所有韓粉一起挺身而出。

T恤、運動毛巾等簽名授權商品造勢現場熱銷。(圖/時藝多媒體提供)

韓粉搶購鋼鐵韓粉簽名棒球帽、翻轉台灣手提袋。(圖/時藝多媒體提供)

(中時電子報)