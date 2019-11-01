韓國瑜桃園傾聽之旅 韓粉搶購簽名授權商品 19:032019/11/01 中時電子報 時藝多媒體 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，南北走透透，韓粉也以行動支持，跟著禿子一起走，期盼能夠翻轉臺灣新未來。造勢活動現場近百個攤商於現場販售，其中最吸睛的是「韓國瑜獨家簽名授權」的週邊商品，別出心裁又簡單俐落的設計在國旗海之間脫穎而出，強烈展現鋼鐵韓粉的氣勢與力量，。 除了跟著傾聽之旅快閃販售外，商品於「韓鋪www.hanshop.com.tw」線上皆可購買，號召所有韓粉一起挺身而出。 官方網站 T恤、運動毛巾等簽名授權商品造勢現場熱銷。(圖/時藝多媒體提供) 韓粉搶購鋼鐵韓粉簽名棒球帽、翻轉台灣手提袋。(圖/時藝多媒體提供) (中時電子報) #韓國瑜 #韓粉 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 「白胖說」高招！名嘴：韓把蔡英文打回庶民 09:382019/10/30 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 補助交換生政見有感 未來事件交易所韓蔡差距拉近！ 13:312019/10/30 政治 李正皓：韓國瑜「白胖說」掌控聲量 牽著選戰節奏走 18:152019/10/30 政治 韓國瑜民調被嚴重低估？他分析後吐實情 09:492019/10/31 政治 韓國瑜甘泉寺參香：民進黨3年多來讓臺灣人過得好嗎？ 10:282019/11/01 政治 韓國瑜要追分趕秒 帶領台灣向前衝 11:282019/11/01 政治 生活熱門新聞 台男曬絕美越南妻 網揭暗黑內幕 - 生活 張國煒臉上藏玄機 命理師看了驚吐一句 - 生活 咖啡加3種食物 改善脂肪肝更燃脂 - 生活 變頻冷氣省多少？過來人怒揭真相 - 生活 哪家航空飛機餐最難吃 他揭答案驚呆網友 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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