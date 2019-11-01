斜坡上的藝術節是屏東原民特有的藝術慶典，自2015年起年年在不同的原鄉舉辦，但今年打破傳統以「跨越土牛溝」為名在潮州泗林平地森林公園登場，當中原民藝術家伊誕‧巴瓦瓦隆用4根大木材創作的「山腳下的約定」，深刻傳達原民創作視野的延展。

伊誕出生在三地門鄉達瓦蘭部落，他是詩人、社運人士也是藝術家，他說，排灣族與魯凱族自稱是「真正住在斜坡上的子民」，所以有一套特有的文化傳統，而屏縣府文化處為替原民打造獨有的藝術節，便以此命名，且每年都到不一樣的原鄉舉辦，但今年跳脫框架，不僅不辦在原鄉還多出許多族群色彩。

他說，「跨越土牛溝」是今年藝術節的主題，土牛溝是台灣歷史的鴻溝，不僅從清領到日據都以此交界劃分原、漢，至今這條界線仍似有若無地存在各種族間，所以藉此發想策展，將藝術結合生活議題，但並非換到非原鄉的地方舉辦就是跨越，拉開原民藝術創作的視野才是重點。

為此，伊誕用4根大木材創作「山腳下的約定」，他說，這4根木材可以是不同族群的代表，也可以是人與自然的象徵，他們在大武山、霧頭山及大姆姆山下相遇並重新立約，彼此將互相尊重、欣賞、接納與讚美，而這不僅是跨越，更是台灣最美的風景。

文化處指出，今年除邀請伊誕‧巴瓦瓦隆、伊命‧瑪法琉、達鳳‧旮赫地、嘎木里‧伯冷等原民藝術家外，也請到日本知名藝術家杉原信幸、中村綾花共襄盛舉玩藝術，全區共5件作品，展期至明年4月底，歡迎大家一起來看展。

(中時 )