「2019台灣地方創生展」1日至7日在台北松山文創園區第2、3號倉庫舉行，研考會主委吳皇昇表示，市府這次以「市農×農農×農市」為主題，就是要讓全國民眾了解台中除有繁榮的城市都心，更有淳樸的農村山鄉，將「市」與「農」緊密連結，用都市科技發展農業，產生的火花點亮台中地方創生。

台中市政府研考會以「市農×農農×農市」為主題參展，結合市場和農產，呈現台中的地方創生案例，展示台中各地蓬勃生機。

活動現場安排多場互動體驗，11月5日也規畫「豆腐先修班」及「梨煙筆體驗坊」等互動教學，讓民眾親自動手做，感受台中地方小農生產製作的過程。

吳皇昇強調，台中有不少「市」與「農」合作創生的案例，例如台中的「第六市場」將傳統市場結合現代化的軟硬體設備，創造出全台第一家開在百貨公司裡的菜市場，讓市場變得很不一樣。

此外，地方創生展的台中展場也宣傳台中主辦的2020台灣燈會，將以文心森林公園為副展區、后里花博園區為主展區，點亮地方創生的盛會。

(中時 )