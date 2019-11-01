國民黨總統參選人韓國瑜1日晚間在桃園舉辦造勢晚會，國民黨主席吳敦義抽空到場，和選民高喊出全台灣立委不僅要過半，要贏得60席次。他說，中國國民黨要重返執政，才能為台灣撥亂反正。

他說，這三年半來，政府不能服務全國同胞，不能讓國家平安兩岸和平，蔡英文不是成功的總統，過去8年國民黨執政時，不但治安比較好，經濟相對比較好，社會比較安定，兩岸比較和平，這三年半來，看到好多人失望了，蔡政府做的事，第一清算鬥爭，把國民黨數十年將近百年資產，用不公不義不合道德所謂黨產處理條例清算鬥爭，不是民主法治國家應該有的行為。

吳敦義表示，民進黨拿到政權沒有進步，民進步黨既不民主也不進步，這三年多來政府經濟成長率在保1保2，搞經濟完全不理想，社會上治安大幅敗壞，台北市中心華山市場不久前發生殺人分屍案同樣狀況在台中台南也發生過，治安也不好，兩岸也不行。

他說，2008年遵照一中各表九二共識，兩岸在這基礎上和平穩定發展，當時行政院簽署兩岸經濟合作架構協議，總共簽 23條協議，包含核電、醫藥衛生合作協議，這是中華民國能平安和平發展基礎。2018年在最艱苦中，22縣市贏得15縣市長，這就是民意表現，22縣市議會，有了15個縣市長以後，議會贏得19個，這就是民心歸向，從2018到2019做好準備，明年1月11日，民眾用最寶貴選票選出韓國瑜當總統。

＃2020總統大選

＃桃園

＃韓國瑜

＃吳敦義

(中時 )