李㼈本身有敏感體質，從小就知道自己帶天命，近日他與妻子熊家婕赴陽明山姜太公道場參拜，與道場主席羅世新談話間，透露藝名乃觀世音菩薩指點而來，羅世新當下即指出，李㼈與神佛有緣，「㼈」為古字，由羅與王二字組成，恰巧9日道場將舉辦七星燈大法會暨羅府王爺安座大典，李㼈此刻來訪，彷彿上天安排，他當天將擔任主醮官，帶領信眾點七星燈祈福。

近年來，陽明山姜太公道場因政商名流相繼點七星燈改運而聲名大噪，並成為海外信眾爭相組團來台點燈祈福之地，一向熱衷宗教活動的李㼈早有耳聞，羅世新表示：「李氏祖先為周朝道家創始人老子李耳，老子在道教被稱為太上老君，又稱道德天尊，如今李㼈透過友人安排至陽明山姜太公道場（亦稱老君山姜太公道場）參拜，加上其名㼈又意指即將安座之羅府王爺，正代表李㼈與道場因緣具足。」種種巧合讓李㼈夫妻嘖嘖稱奇。

關於羅府王爺由來，羅世新表示，道經藏法海遺書記載，商朝紂王暴政，民不聊生，有十二位金蘭異姓兄弟，原本是天皇十二帝，奉玉旨轉世降生後，助姜太公打敗商紂，旋因為國成仁，英烈永垂萬世，被封為「中天十二宮辰」，執掌十二天支，奉玉旨查察人間善惡，除暴安良，迴奏天府，稱之為「代天巡狩」，羅府王爺即為其中之一。

雖說羅府王爺是主掌經商順利之神明，不過據傳祂亦能替信眾延年益壽，已故藝人豬哥亮曾被羅府王爺警告注意身體健康，沒多久就被發現罹患大腸癌，豬哥亮當時曾向羅府王爺發願，如果能讓他東山再起，多活兩年賺錢還債，就會無條件為王爺服務，後來豬哥亮果然實踐諾言，擔任羅府王爺廟主委，直到生命終了。

羅世新指出，緊鄰道場的七星山道家文化園山明水秀，雙溪會合坐擁龍脈，仙氣繚繞，9日羅府王爺將被安座於五百年樹齡之香樟神木下方，周圍櫻花樹群環抱，是大台北地區難得一見的道家風水寶地。李㼈夫妻對於能夠受邀參加羅府王爺安座大典相當興奮，當天也將與信眾們點上道場最負盛名的七星燈，祈求諸事平安，感受姜太公神力。

(中時 )