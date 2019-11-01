依衛生福利部統計，大腸直腸癌是常見癌症前三名，民眾術後必須裝置人工肛門，即人工造口才能維持排泄功能，3至5天即需更換的耗材也是沉重負擔，漢妮之家公益發展協會發起「愛醬敷公益路跑賽暨園遊會」，路跑報名費及園遊會所得將購置「愛醬敷包」及「獨老包」提供中低收入戶、弱勢家庭的造口人及獨居老人使用，市府社會局長彭懷真邀請各界12月8日一起為愛而跑。

漢妮之家理事長曾愛真說，「愛醬敷」名稱是取自以愛做醬料，以敷平造口人的身心創傷與經濟困境，公益路跑賽已開始報名，當日還有音樂舞蹈表演SHOW、攝影大賽及摸彩活動等精采活動，希望大家用行動支持。

彭懷真表示，漢妮之家秉持著「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」精神，多來年不遺餘力服務獨居老人及弱勢兒少家庭，盼此活動能拋磚引玉，除讓社會大眾更加認識造口人並響應投身加入社會公益活動，共同關懷與照顧身邊長者，使社會更加溫暖祥和。

「2019愛醬敷公益路跑賽暨園遊會」公益路跑賽分競賽組10.5公里、健康養生組3.5K公里及愛醬走組1.5公里，為鼓勵身心障礙者走出家門，愛醬走組將有志工一對一協助，鼓勵大家踴躍報名。

(中時 )