國道3號南投休息站後方大火 幸無傷亡 19:152019/11/01 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道3號南投休息站後方，發生雜草火災。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號高速公路南投休息站後方，發生山林火警，南投縣消防局在1日下午4時57分獲報，指揮南投、中興、中寮、碧興、草屯、鳳鳴等消防分隊，總計出動消防人員12人、役男1人、並群呼義消前往滅火。 消防局指出，火災現場在休息站後方，因於雜草叢生且風勢較大，因此快速延燒，火勢在6時17分控制，6時40分撲滅，燃燒面積約1公頃，無人員傷亡。 (中時 ) #南投 #休息站 #國道 #人員 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 苑裡慈和宮捐贈消防幫浦車給消防局 12:492019/10/28 社會 協助救護 這3人各捐1輛救護車守護市民 14:322019/10/28 社會 北檢美女襄閱陳玉萍 榮獲「公務人員傑出貢獻獎」 16:022019/10/28 社會 產婦跨市送醫至台南 網批救護車變計程車 16:252019/10/28 社會 車禍救援挑戰 桃消防局蟬聯冠軍 19:512019/10/28 生活 美利達盃南投百Ｋ 4千車友逍遙遊 04:102019/10/29 產業特刊 民間送暖 3救護車加入守護行列 04:102019/10/29 地方新聞 箱型車阿里山公路自撞山壁 7人受傷送醫 19:442019/10/29 社會 回饋地方強化消安 新日興捐贈新北消防局災情勘查車 11:522019/10/30 社會 正妹消防辦公室激戰分隊長 替代役竟在一旁... 00:292019/10/31 生活 社會熱門新聞 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 台男娶「玉女明星臉」越南妹 網見照瘋喊：＋1 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 假藥廠被抓 原因是「吃了太有效」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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