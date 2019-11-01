國道3號高速公路南投休息站後方，發生山林火警，南投縣消防局在1日下午4時57分獲報，指揮南投、中興、中寮、碧興、草屯、鳳鳴等消防分隊，總計出動消防人員12人、役男1人、並群呼義消前往滅火。

消防局指出，火災現場在休息站後方，因於雜草叢生且風勢較大，因此快速延燒，火勢在6時17分控制，6時40分撲滅，燃燒面積約1公頃，無人員傷亡。

(中時 )