華山基金會1日發起「111齊心助老募發票」公益活動，百位義工著發票草裙及發票君看板，呼籲社會大眾「順手捐發票，救救孤老人」。（謝佳潾攝）

華山基金會1日發起「111齊心助老募發票」公益活動，百位義工著發票草裙及發票君看板，呼籲社會大眾「順手捐發票，救救孤老人」。（謝佳潾攝）

華山基金會長年關懷弱勢長輩，11日在20個縣市發起「111齊心助老募發票」公益活動，屏東近500名大小志工在南州、東港、潮州、林邊、恆春等鄉鎮遍地開花，大家身著發票草裙及發票君看板，呼籲社會大眾「順手捐發票，救救孤老人」。

「請救救孤老人！」華山指出，近年因應電子發票實施，在政府推行索取無紙本電子發票及千萬大獎影響下，不僅實體發票量大量銳減，發票捐贈數量也大幅減少，以華山基金會為例，去年比前年約減少130萬張發票，發票中獎金額衰減超過1500萬，相當於減少了1000位失能、失智、失依老人每年到宅服務所需經費。

因此，華山基金會盼藉此活動，喚起大眾對弱勢長輩的重視，即使在大熱天穿著發票草裙汗如雨下，也要穿梭街頭向民眾募發票，邀大家一同響應「一人一發票，投華山一票」、「電子發票捐贈碼111」。

許多民眾被熱情的華山志工感動不已，看著連小朋友也走出來行善，紛紛掏出發票丟進「募票箱」，而有的則直接捐錢響應公益。另外，也有不少店家與攤販捐出發票，當中有水果攤業者發現自己無發票可捐，笑說要捐西瓜幫義工們加油打氣，現場歡樂不斷。

(中時 )