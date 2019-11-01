王瞳和馬俊麟（左圖）及馬俊麟的妻子梁敏婷打官司。取自臉書

艾成在大馬老家和親友們幫爸媽慶祝結婚50周年金婚，一家和樂。取自臉書

艾成與家人們。取自臉書

馬俊麟妻子梁敏婷因不滿王瞳和老公過從甚密，向王瞳提告侵害配偶權，並求償400萬元，梁敏婷提告民事庭將於4日開庭，梁、王不露面，交由雙方律師在法庭上打攻防戰。王瞳近來在日本散心，當初「沒控制好感情」的馬俊麟，因不倫戀被民視《多情城市》換角；另與王瞳8年感情正受考驗的艾成，1日表示盼王瞳早日脫離官司風波，也首鬆口與王瞳早已不是事業夥伴，王瞳抽掉50萬銀根，正式切割美食店合作關係。

艾成的愛情陷入危機，美食副業也咬緊牙根，當初王瞳投資50萬和艾成及艾成的2姊夫在西門町賣馬來西亞美食「艾叻沙」，生意漸穩定之餘，王瞳去年拿回投資的50萬。艾成今證實西門町創始店和王瞳已沒瓜葛，「她去年忙拍戲，覺得自己顧不了」。艾成最近陸續在慶城街1號及信義威秀美食街開設第2、3家「艾叻沙」，信義威秀店租驚人，「主要卡在租金加上人事開銷，這不是賣珠寶是賣1碗麵，很辛苦」。

王瞳官司纏身，艾成希望她順利度過難關，他近日回大馬老家古晉幫爸媽慶祝結婚50周年金婚，今坦言爸媽知道「馬王」新聞風波，也知道他和王瞳的感情似岌岌可危， 「爸媽可能怕我難過，沒有多問」。看到爸媽恩愛走過近一甲子的婚姻，艾成相當羨慕，此時他對8年感情雖期待但不強求，會放手？他悠悠地說：「反正我們愛人也沒有損失，如果愛得值得」。

(中時 )