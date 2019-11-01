總統蔡英文今日前往花蓮視察蘇花公路改善工程進度，強調明年1月5日全線通車的計畫不變，據了解，交通部日前又提出了「蘇花公路安全提升計畫」，擬再砸360億元補強路段。

2017年的端午節連續假期碰上大雨，蘇花公路因出現落石而中斷，成千上萬遊客被困在花蓮，被迫搭船或改走南迴公路北返，被譏為「史上最多人同步環島」，前花蓮縣長傅崐萁還為此砲轟中央，指蘇花公路東澳至南澳、和中至和仁、大清水至崇德等3條路段，二期工程遲遲不見蹤影。

交通部政務次長王國材當時回應，沒有「二期工程」這個名詞，交通部也沒有這個改善計畫。但2年過後，公路總局拋出了蘇花公路安全提升計畫，預計投入360億元改善上述3條路段，最快預計2030年完工，上個月獲得交通部同意，案子在前幾天報到行政院。

公路總局副局長許鉦漳表示，已做了東澳至南澳、和平至和中，和仁至崇德的改線可行性研究，朝向另闢路線的方式，挖隧道、蓋高架橋，相關路線已經找好了，但最後仍要視行政院如何核定。

許鉦漳說，此案討論已久，宜蘭、花蓮的民意代表都有在爭取，例如前天宜蘭就發生強降雨導致公路出現落石封閉，考量當地居民的交通問題，才去做可行性研究。

(中時 )