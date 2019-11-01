海廢魚裝滿海洋垃圾，呈現美麗與哀愁。（巫靜婷攝）

扛著海洋垃圾的挑夫將於2日在竹南龍鳳漁港展出。（巫靜婷攝）

利用廢棄浮球製成的裝置藝術，將於竹南龍鳳漁港展出。（巫靜婷攝）

藝術家邱泰洋協助打造海廢魚的金屬框架。（海線一家親環保協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮海線一家親環保協會，近期舉辦多場淨灘活動，收集海洋垃圾製作裝置藝術警惕世人。（海線一家親環保協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮海線一家親環保協會，近期舉辦多場淨灘活動，赫然發現苑裡西平里至海岸里沿線沙岸，留有數以萬計的海洋垃圾，其中以民生物品居多，他們將這些垃圾收集分類後，與當地藝術家邱泰洋合作，製作「海廢魚」等裝置藝術，2日於竹南龍鳳漁港展出。

海線一家親邀集台大學生、親子團體，於10月26、27日前往苑裡海岸淨灘，撿回30餘袋、每袋約10斤的海洋垃圾，分類後部分交由鎮公所清潔隊處理，留下塑膠、保麗龍等民生物品，製作海廢裝置藝術，海廢魚框架由鋼條焊接，再從孔洞投入海洋垃圾，不僅象徵海洋魚類取食的悲哀，也提醒世人保護環境的重要。

海線一家親環保協會祕書陳世佳指出，苑裡西平里至海岸里約500公尺海岸，半年前才剛淨灘完，沒想到半年後回去看，又是滿坑垃圾，讓人心痛，「好像永遠都清不完」。

他表示，那些垃圾並非飄浮於海面，而是隨著河流入海，沉進海底後，再被潮汐反吐回岸上，拖鞋、塑膠瓶、鏟子、花圈、打火機等，原以為是國際垃圾，仔細一看全來自台灣。

陳世佳說，海廢魚的誕生，啟發於日本藝術家在瀨戶內國際藝術祭的創作，都是海洋垃圾為主軸，以魚的造型呈現，警惕大家多愛護海洋環境，此外，利用漂流木打造的「挑夫扛垃圾」、「浮球植物」也將同步於2日，在竹南龍鳳漁港舉辦的苗栗慢魚成果分享會中亮相。

(中時 )