台南市長黃偉哲（右三）邀大家到鹽水、後壁觀光，與「We Bare Bears熊熊遇見你」主角大大、胖達、阿極合照打卡還可以抽好禮。（劉秀芬攝）

台南市鹽水區、後壁區雙雙入選為台灣三十經典小鎮，為推動溪北觀光，台南市政府觀光局與卡通頻道合作，邀深受小朋友的喜愛的《We Bare Bears熊熊遇見你》主角大大、胖達和阿極到鹽水、後壁舉辦見面會，還有拍照打卡集章雙重好禮抽獎活動。

台南市長黃偉哲表示，今年年中提報鹽水、後壁角逐經典小鎮，當時還擔心一次送兩個會不會中，沒想到兩區均入選，後壁現在有電視劇「俗女養成記」的加持，鹽水則拜武廟、蜂炮還有月津港燈節之賜，讓鹽水的觀光cp值高很多。

黃偉哲說，不管從文化面、戲劇面或由古蹟面切入，大新營區都值得大家一遊再遊，再三駐足。此外，鹽水有意麵、番茄、橄欖等美食，遊客若從後壁到鹽水，一定會經過新營區，新營也有天鵝湖、新營豆菜麵等好玩景點與小吃。

台南市觀光局長陳信安表示，11月遊台南經典小鎮將可與《We Bare Bears熊熊遇見你》的大大、胖達和阿極進行拍照打卡集章雙重好禮抽獎活動，熊熊三兄弟隨時可能出現在鹽水區的永成戲院、八角樓、橋南老街、台灣詩路，後壁區的無米樂旅服中心、烏樹林休閒園區、後壁車站、卡多利亞良食故事館等8處景點。

16日下午2點半在菁寮國小中正堂更有一場粉絲見面會活動，粉絲們可上台與大大、胖達、阿極3位明星合影留念。除熊熊三兄弟陪遊客造訪鹽水、後壁經典小鎮之美外，喜好攝影的朋友更可以參加觀光局舉辦的「後壁‧鹽水」攝影比賽，最高可獲得3萬元獎金。

(中時 )