高雋雅1日錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，她近日與老公Edward忙著籌備婚宴，預計12月舉辦婚禮，提及目前最頭痛的事情，莫過於排座位，「我媽（柴智屏）現在還在排桌次名單，我有盡量跟她說，你的扣打就這樣喔。」她預留25桌給媽媽柴智屏，地點選在信義區W飯店。

高雋雅透露近日剛與一票女生朋友連飛泰國、大阪舉辦單身派對，她笑稱，「老實說，我們這群女生不是像大家想像中《醉後大丈夫》的情景，我本來也以為會這樣，後來發現一群女生真的不能做什麼。」她回憶一行人最瘋狂的事就是在曼谷考山路酒吧街隨興跳舞，她到凌晨1點多就覺得疲累，浮現該回飯店休息的念頭。

高雋雅與女生好友辦單身派對。（TVBS提供）

至於外界最關心的婚紗，高雋雅表示：「我個人不是很喜歡那種傳統婚紗，不是走桃心領、公主蓬裙的路線，但大家可以期待一下。」她透露本來想找座山辦婚宴，以流水席的方式進行，後來考慮到有長輩，所以找了台北的飯店。她被問到蜜月旅行回應：「我們蜜月其實算是有去過了，前陣子跟公婆去玩，我們自己又去杜拜，小資杜拜旅行，一個晚上住宿才快2千台幣，是很有味道的地方，想說把錢用在婚禮上。」

(中時 )