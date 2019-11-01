前台北縣長周錫瑋1日晚間，來到汐止宜興東勢市民活動中心，為新北市第12選區立委參選人李永萍站台，現場來了數百位民眾，座無虛席，當周錫瑋與李永萍一起上台時，場下更響起熱烈歡呼聲，大喊「凍蒜、凍蒜」，氣氛炒到最高點。李永萍也特別提出「交通三箭」，希望替汐止民眾解決交通問題。

周錫瑋到場後，吸引現場民眾瘋狂搶拍，他一上台便狂讚李永萍，稱她經驗豐富，能力強，請大家一定要支持李永萍，讓國民黨國會過半，台灣才會有希望。

李永萍表示，她最關心的就是汐止交通問題，所以她提出「交通三箭」來解決汐止的塞車問題；她若順利進入立院，第一件事就是進入交通委員會，要求將汐民線分成兩階段施工，由新北市府先做汐止到東湖段，讓汐止捷運不再被台北市長柯文哲拖住。

李永萍說，「高速公路南下匝道工程」也是她很關注的議題，她會嚴格監督中央、地方政府，協助匝道工程盡快完工；此外，她也會協助汐止居民爭取更多聯外道路，讓民眾不用再忍受塞車之苦。

李永萍指出，汐止宜興、東勢里靠近台北市內湖、南港，對大眾運輸需求甚高，但要台北市規劃往返當地的巴士還需北市府審議，過程複雜，她希望利用以往在台北市擔任副市長的經驗以及人脈，替汐止民眾爭取更多往返台北市的巴士，提供居民更好的交通環境。

(中時 )