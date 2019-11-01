韓國瑜桃園傾聽之旅最終場，地點在桃園經國重劃區，滿滿的人潮前有一面大國旗。(翻攝「Johnny Lin空拍」YouTube)

國民黨總統參選人韓國瑜桃園傾聽之旅最終場，地點在桃園經國重劃區，晚間6點左右現場2千5百張椅子就已坐滿。空拍影片也曝光了！晚間約7點，密密麻麻的人群，從前面一直往後延伸，讓網友看完不禁嚇呆。

該場韓國瑜和立委參選人萬美玲聯合競選後援會成立大會，主打「幸福相見桃園起飛」，6名國民黨籍立委參選人也在這場大合體。

網友喊：「好多人！」、「哇⋯⋯整條馬路」、「很好，民心已醒了。」、「哇，好多人，謝謝你的空拍，辛苦了。」、「還沒7點就爆場了。」、「讚啦！」、「成功啦！」

(中時電子報)