勇者無懼！雲林縣議員賴明源因口腔病變手術，熬過化療、電療的折磨，休養半年後重新出發，1日再度進入議場質詢，使勁講清楚每一句話，從農業處、工務處、質詢到文化處，堅守民代職責，連記者都感動。

古坑鄉籍議員賴明源今年五月發現口腔病變，立即進行手術，術後即使帶著病容，也不見他沮喪，只要身體狀況許可，就找人講話復健口語能力，對生命充滿鬥志、對政治充滿熱情。

雲林縣議會11月進行總質詢，賴明源1日重新上場質詢，用行動證明自己的勇氣與能力。當他從議員席起立時，記者也驚呼「賴明源回來啦！太不容易了。」

雖要頻頻吸住口水，賴明源的質詢丰采依舊，對官員的勉勵多於責備，他質詢了流浪動物收容所、台灣獼猴肆虐、古坑149線修復、觀光推廣業務，足足講14分鐘。

他最後為縣長張麗善打氣，「人家在講張家如何又如何，我跟你講，地方如果建設得好，誰管你張家、什麼家，那是選舉的時候才有人要攻擊的。」

他也不忘呼籲民眾，「要知道誰有在做事、誰沒在做事，執政黨已經連成一線卻不願意做，張麗善只當一個縣長，八個月就能夠爭取到那麼多經費來建設，因為她知道人民痛苦，知道要怎麼樣照顧百姓。」

(中時 )