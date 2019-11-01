韓國瑜晚間參加幸福相會桃園起飛團結晚會，現場6位國民黨立委參選人到齊，展現6席立委「全壘打」氣勢。韓國瑜說，前兩天跟青年座談，主持人問你初戀幾歲？我26歲才初戀，初吻就不講，為什麼講這個笑話，前兩天跟某位縣市長聊天，該縣長說我帶我女朋友看電影偷摸手就不得不娶她，因為怕她會懷孕。我突然想到這笑話，其實人不管做什麼，高或低，內心深處都保有一顆赤子之心。所以跳脫藍綠擺脫意識形態，把台灣的紛亂框架都丟進垃圾桶。2千3百萬台灣同胞，內心深處需要的是安居樂業。

他說，善良的台灣人民勤勞熱情孝順重視教育，這趟土地傾聽之旅，一路上接觸大多數的民眾，散發出來的內心，真正強烈感受到台灣人民的可愛，知足常樂的本性。阿里山茶農茶葉賣不出去，小琉球的農漁民認為漁獲量怎麼外銷，台南鄉親座談說淹水淹好多年，請問可不可改善？我內心非常感慨，因為人民要得不多，就是安全的環境，各行各業生意興旺，欣欣向榮，各行各業養家活口，教育下一代，所以我剛才說把腦袋框架丟掉，回到最原始、最切身的內心呼喚，只有安居樂業。

韓國瑜說，很多人不想大富大貴，只想陪伴家人安穩度過一生，政治人物既然參與政治，就有責任，為台灣人民謀求幸福最高目標安居樂業。中南部鄉親支持民進黨將近30年，黨外就投給民進黨，無怨無悔，一直死心踏地，只愛一個政黨，結果愈支持的人民越辛苦，現在的執政黨，3年半對不起民進黨的選民。這3年半，我每次看到心裡都難過，我們身為反對黨領導國家有方，發展正確、人民幸福快樂，我會給你按讚，現在執政黨貪汙腐敗派系分贓治國無方打死不認錯，還要欺騙到底，執政不用心，到選舉搞抹黑，這就是民進黨，控制90％的媒體，壓倒性的不監督民進黨，監督反對黨，有這種民主、這種媒體，台灣民主價值發瘋了嗎，台灣人民一定要站起來。

他說，人民過得惶惶不安，各行各業怨聲載道，執政者貪腐無能，這不是台灣價值，桃園鄉親2020年1月11日要把眼睛擦亮，把腦袋打開，仔細思考，台灣能不能繼續窩囊走下去，世界忘記台灣，台灣也忘記世界，整個島被鎖住出不去，外交斷交新南向撒錢完全一敗塗地，海峽兩岸動盪，內部紛擾百業蕭條人心渙散，這不是台灣價值。這次選舉我們只剩下最號一樣法寶，就是手上神聖選票，桃園鄉親要告訴台灣、僑胞，桃園鄉親最勇敢，最民主，最能明辨是非，看清局勢，了解台灣危機，要向台灣正名，把六位立委提名人全壘打。保證震撼全台灣。無能政府貪汙腐敗政府必須下台，全台灣人2020年1月11日用神聖選票投給自己、家人、子孫、中華民國一票。

(中時 )