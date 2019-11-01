胡瓜近日錄網路節目《娛樂超skr》，主持人小路、阿甘直喊應該要「跪著錄影」，原來，兩人從20幾歲進入節目幕後工作，陸續有跟胡瓜合作，也學習到很多，兩位不忘搞笑表示：「自己也是從小看瓜哥長大的。」節目中，胡瓜首次回應撞臉五月天阿信。

胡瓜覺得與有榮焉，並直誇阿信是成功的音樂家、企業家，也是很有愛心的慈善家，每次演唱會場次與規模都這麼驚人，但他話鋒一轉，「一直謠傳下去不是辦法，阿信本人也會覺得困惑，也怕五月天粉絲生氣，怎麼拿阿信跟胡瓜比，最圓滿的解決方法，就是找我當嘉賓。」他笑喊如果自己開演唱會，也會找五月天當演唱會嘉賓。

胡瓜（中）被網友犀利提問。（民視提供）

胡瓜被網友犀利提問：「兒子安安勇闖演藝圈，瓜哥有沒有當靠山？」他坦承只要星二代都會面臨這樣的提問，能讓喜愛演戲的兒子初次亮相就被提名入圍，真的很感謝大家，也感謝評審，他期許下次能讓出道已10年的小禎一起走星光紅毯，難得對兒女展現感性又溫柔的一面，讓人感動。

(中時 )