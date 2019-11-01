國民黨總統提名人韓國瑜（中）表示，1、20年我很少聽到人家在講「台灣錢淹腳目」這句話，台灣人民生活苦。（甘嘉雯攝）

國民黨總統提名人韓國瑜傾聽之旅來到蘆竹五福宮，韓粉熱烈支持。（甘嘉雯攝）

國民黨總統提名人韓國瑜傾聽之旅1日晚間來到蘆竹五福宮，蘆竹為綠大於藍之地，五福宮主委陳宗賢表示，無論如何都要幫忙宗長陳根德參選立委，而韓國瑜除全力幫陳根德輔選外，也為自己拉抬聲勢，「台灣錢淹腳目」這句話，過去是榮耀，如今已很少聽到，他要幫助大家賺大錢。

韓國瑜表示，金錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能，人是英雄錢是膽，君子愛財取之有道，五福宮是最大財神廟，我們拜財神希望的是什麼？就是希望台灣安全，人民有錢。

韓國瑜說，這趟土地傾聽之旅已經16點，來桃園拜財神爺廟，好多民眾很辛苦，好多民眾沒有錢，40歲、50歲以上民眾，有多久沒有聽到「台灣錢淹腳目」，我們要好多年沒有聽到，30年前，這句話是從台灣頭講到台灣尾，

這個代表我們台灣人的光榮及自信心、勤勞，發自內心，因為努力之後，我們辛苦有代價。

「當年錢滿出來，但這1、20年很少聽到人家講」，不客氣的說，流逝的1、20年沒有大進步，過去認為經濟發展沒有很好的菲律賓、印尼、馬來西亞、新加坡、越南、泰國、柬埔寨、寮國、香港、澳門、中國大陸沿海省份以及南韓、日本都在快速進步，都在拼經濟。

韓國瑜說，老百姓要的不多，人民要的就是希望安居樂業，就是能夠認真工作，養家活口我們超脫黨派，如果各位覺得這3年多，民進黨執政非常好、百業興旺，老百姓一片笑哈哈，明年1月11號你們一定繼續投給蔡英文，絕對沒問題。

若覺得這3年半大家過的苦得不得了，外交走不出去、新南向一敗塗地，兩岸關係緊張對峙，台灣內部紛紛擾擾，各行各業蕭條無比，韓國瑜說，如果你真的感覺這樣，拜託明年1月11日，票投國民黨。

韓國瑜表示，平常執政不用心，一到選舉搞抹黑，然後把政治操作好像到便利店買一包泡麵一樣，用開水沖泡麵，就可以吃，搞政治泡麵，一到選舉，直接抹黑對手又黑又瘦、又老又醜的韓國瑜，踩在地底下不停的抹黑，政治人物是不是太好做了。

(中時 )