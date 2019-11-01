新北市政府積極規劃通學巷2.0，只為提供孩童安全的上學路線；但現在有汐止崇德國小家長抱怨，台電設置在茄苳路、中華街口的3根電線桿、變電箱，硬生生切斷人行道，學童經過此處都被迫繞至馬路上行走，人車爭道，險象環生。新北市議員廖先翔要求台電立刻將電線桿退縮，台電也允諾，下周一會立刻交付攬商施工，工程施作預計2個月。

電線桿及變電箱位在茄苳路、中華街口上，斑馬線到此處便會中斷，行人經過都得靠往馬路行走，當地民眾說，經常看到摩托車、汽車差點撞上行人，畫面險象環生。

崇德里長蘇宏杰表示，許多家長向他抱怨，孩童上、下課時，經過此處都得冒險走在馬路上，如果一個不小心出了車禍，後果不堪設。

新北市議員廖先翔表示，孩童的安全是最重要事，他已要求台電將電線桿、變電箱退縮，請市府於此處增設人行道或畫設斑馬線，提供孩子一條安全上、下課的路。

台電回應，電線桿、變電箱的遷移設計已經完成，下周一會交付攬商施工，並請工程人員協助趕工，預計年底前完成退縮工程。

新北市交通局表示，市府近來積極規通學巷2.0，將在小學周遭設置新式通學巷管制標誌、通學巷管制彩色鋪面、並實施科技執法，預計4年內完成全市211所小學的通學巷2.0計畫，家長們也可以更放心。

(中時 )