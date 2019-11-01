家家近日推出第四張專輯《我想要的Ｉ,Me, Mine》，今晚在Legacy Taipei展開巡迴演出首場，近日逢宣傳期、日前又到五月天「Just Rock It!!! 藍」上海演唱會擔任開場嘉賓，商演更一路排到明年3月，尾牙接下超過20場，雖意志力堅強但身體有些吃不消，家家近日喉嚨乾澀、甚至有些啞，除了嘗試芳療讓自己放鬆，姊姊紀曉君更燉雞湯為她補身。

今下午彩排時，好友黃路梓茵（Lulu）特地現身探班，有泰雅族血統的她，特地送上原住民補氣的「勇士湯」給家家進補，這碗勇士湯內有滿滿元氣的豬腳，加上強身健體的黑樹豆，讓家家超感謝，直呼「有了這碗湯，再唱10場都沒問題」。

Lulu探班家家，特地送上「勇士湯」幫補氣。（相信音樂提供）

Lulu說，「原本我們的緣分是晚上演唱會，要帶戴頭套模仿茄子蛋的阿斌，和家家合唱〈何妨〉」，無奈Lulu晚上有既定行程，無法來當家家演唱會嘉賓，家家表示之後還有北京、上海、廣州的新歌巡演，Lulu一聽立刻說：「你把後面的行程貼給我，只要我對得上，我就去演阿斌！」Lulu更當場拿出手機，和家家一起清唱〈何妨〉。

今晚家家一連帶來23首歌曲，包括新歌〈我想要的快樂〉、〈沒有錯〉等，以及方大同為她量身打造的〈在家裡〉、〈都什麼年代了〉、〈安全感〉，也有經典曲〈命運〉、〈填空〉、〈家家酒〉。「我想要的」新專輯巡演16日將至台中Legacy、24日在高雄SPERO高雄海流館開唱，目前門票剩零星票券，購票可至iNDIEVOX，詳情可上相信音樂或家家官方臉書查詢。

(中時 )