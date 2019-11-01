為了落實保護社區居民與旅客安全守護，財團法人賑災基金會與究心公益科技昨日舉辦了一場「密枝逃脫快閃演練暨不插電備災食品野炊比賽」；這也是全國第一個由在地社區與旅客共同完成結合科技、社區防災地圖、備災食品運用的防災演習。

本次演習主要是演練災害發生時，飯店員工應災流程，密枝社區居民如何引導、疏散遊客至避災中心，再由社區媽媽們將防災備用食材以不插電野炊料理，供旅客進行品嘗與評分，讓備災食品脫離只是吃飽也能吃好的刻板印象。

參與快閃逃脫的趣淘漫旅飯店房客說，雖然知道這只是個演習，但實際跟著跑過一遍流程，確認了飯店的疏散措施，讓旅客感覺住在這個飯店除了能放鬆心情，更能確保旅程的安全。

而本次野炊比賽中獲獎的密枝社區料理媽媽達人，對於將受限的備災食品如何發揮成色香味俱全的作法，雖然感覺很難發揮；不過，透過本次的參賽，她們覺得這也創造了她們可以到各地進行應災料理推廣的新職涯可能；讓平日可以吃到的口味，在災害發生時也能以餐平復災民的驚嚇心情。

楠西區區長李鴻裕昨日也到場參與活動，對賑災基金會、趣淘漫旅、社區防災志工、密枝社區發展協會、究心公益科技用心規畫融合觀光、科技、社區災害聯防的生活型演習表示讚揚，也希望藉由演習的臨場感讓旅客若遇到災害時也不驚慌。

(中時 )