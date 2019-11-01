馮紹峰至今沒有結婚戒指。（圖／翻攝自八卦衝鋒號微博）

馮紹峰與趙麗穎去年10月閃婚，兩人今年3月升格父母生下一子，最近馮紹峰上實境秀，開口閉口離不開老婆與兒子，他透露趙麗穎最吸引他的地方就是冷靜、理性，自己還為此曾脫口問太太是不是真的喜歡他，「還是為了要談戀愛、結婚才跟我在一起？」兩人結婚一年，趙麗穎還沒送他正式婚戒，也讓馮紹峰耿耿於懷。

馮紹峰最近在《奇遇人生》分享家庭生活，他先透露了兒子的小名是「想想」，之後下秒就打電話跟太太報備，怕說了兒子隱私被罵，可見在家中的地位。馮紹峰用兒子的「想」字做成了麥圈，十分花費心力，被趙麗穎笑說兒子以後會不會很糾結，「跟你一樣老是要想」，他坦言家中最灑脫、思路最清晰的人就是趙麗穎，而這也是她最吸引他的地方。

由於老婆太理性，令馮紹峰曾忍不住問：「你到底是真的想跟我結婚呢，真的喜歡我呢？還是為了要談戀愛，為了要結婚才跟我在一起？」暗指懷疑趙麗穎是因想結婚才隨便找了身邊一個人。馮紹峰還被主持人阿雅發現手上沒婚戒，他委屈回說：「我到現在都還沒有一個戒指，我老婆沒有給過我戒指」，但暫時沒說明主因。

(中時電子報)