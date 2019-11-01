高超音速武器太空傳感器的防禦概念

美國防部導彈防禦局已正式委託4家知名的國防承包商，要求他們開發可在太空中偵測與追踪高超音速武器的傳感器，並在明年10月底以前製作出傳感器原型。

據《防務新聞》報導，這4家公司分別是諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman)、國家安全技術公司(Leidos)、哈里斯公司(Harris)和雷神公司(Raytheon)。這4家公司是由導彈防禦局收到的12項提案中挑選出來，每家公司可以獲得2000萬美元的合約。

這幾家公司的任務是開發可以偵測並追踪高超音速導彈的太空傳感器，且必須降低傳感器信號鏈處理的風險，開發並製作出原型的期限是2020年10月31日。

報導說，高超音速武器給目前美國的導彈防禦系統的感測能力帶來了極大的挑戰，由於高超音速武器比傳統彈道武器更不易偵測，很難用目前的同步衛星上的傳感器進行偵測取與追踪。加上高超音速武器具有機動性，可以在重返大氣層後避開地面傳感器偵測，因此在俄中兩國積極開發高超音速武器之際，美軍需要更新的太空傳感器。

導彈防禦局構想的太空傳感器，是一個由數百餘顆低軌道衛星組成的分散式星座群，太空發展局會參與此一項目開發，美國國會則設法在新年度的國防預算中籌措相關資金。

報導指出，偵測高超音速武器太空傳感器的設計與建造不是最困難的問題。導彈防禦局副主任希爾(Jon Hill)曾在戰略與國際研究中心(CSIS)的活動中指出，真正的問題在於數據處理，要如何在衛星間來回傳遞追踪數據，並消除訊號中的雜訊，這個技術問題將由導彈防禦局與太空發展局來共同研究。

(中時電子報)